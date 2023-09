Pablo Larrain torna al Festival di Venezia dopo Spencer (2021) con El Conde, un film che vede protagonista il dittatore cileno Pinochet nei panni di un vampiro che, dopo 250 anni sulla Terra, decide di morire.

Larrain ha rilasciato un’intervista a Variety per parlare della sua ultima pellicola. Nel corso di questa, spiega come prima cosa perché abbia deciso di realizzare ora questo film che da anni gli ronzava per la mente.

Una delle cose che ci hanno messo urgenza è il fatto che Jaime Vadell per me è l’attore che deve interpretare questo personaggio. E ha più di ottant’anni, quindi o lo facevamo ora o non so quando. Lui ha spinto molto per fare il film. E poi c’è stata la combinazione tra il vedere foto di Pinochet con un mantello, capire che l’assenza di giustizia nei suoi confronti l’ha reso eterno.

Senza contare che Pinochet è ancora molto celebre in Cile. Larrain fornisce la sua spiegazione a tal proposito.

Pinochet è morto in completa impunità, milionario e libero. E a causa di questo penso che la sua figura sia ancora una grande macchia nella nostra società che ci ricorda ogni giorno quanto siamo guasti e divisi.

Il film ha un tono evidentemente satirico e divertente. Ma questo deve bilanciarsi con la cattiveria e la negatività di un personaggio come Pinochet. Il regista spiega dunque come hanno deciso di agire.

Probabilmente il problema principale quando porti in scena qualcuno come Pinochet e le persone intorno a lui è che devi essere molto eloquente sulla sua cattiveria. E questo è qualcosa che non può essere negoziato. Perché quello che accade una volta che inizi a filmare qualcuno è che c’è la naturale possibilità di attivare meccanismi di empatia molto semplici. Questo è stato qualcosa di cui abbiamo discusso spesso con Guillermo (Calderòn, lo sceneggiatore ndr). E abbiamo deciso di aggiungere delle scene in cui Pinochet si comporta in modo cattivo e questo esprime ciò che pensava del mondo e delle altre persone.

El Conde, prodotto da Netflix, sarà disponibile sulla piattaforma dal 15 settembre.

I film e le serie imperdibili

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

Classifiche consigliate