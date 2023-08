Netflix ha diffuso oggi il trailer di El Conde, il nuovo film di Pablo Larraín che sarà presentato in concorso Festival di Venezia 2023.

El Conde è descritto come una satira che dipinge un universo in cui Augusto Pinochet, un vampiro di 250 anni, stanco di essere ricordato come un ladro, decide di morire.

Il progetto inizialmente era stato concepito per essere una miniserie prima che Netflix proponesse di farne un film.

Nel cast troviamo Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger. La pellicola arriverà a settembre in alcuni cinema e poi approderà sulla piattaforma il 15 settembre.

