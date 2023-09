Lo scorso 13 settembre, Elemental, l’ultimo film targato Pixar uscito al cinema a giugno, è arrivato in streaming su Disney Plus.

Elemental era stato ingiustamente etichettato anche da noi come potenziale flop quando, qualche settimana fa, ha debuttato con soli 29.5 milioni di dollari negli Stati Uniti e 44.5 milioni di dollari al botteghino mondiale nel suo primo weekend di sfruttamento. Una cifra che aveva destato qualche preoccupazione specie considerando il budget di 200 milioni di dollari (più il marketing).

Poi però il cartoon ha avuto un ottimo passaparola e delle gambe incredibilmente lunghe che hanno consentito al progetto di arrivare a fine corsa a ben 486 milioni di dollari incassati worldwide (fonte: Box Office Mojo). Un importo lontano dai fasti pre-pandemici di certe opere dello studio di Toy Story, ma comunque lontano dal concetto di flop. Il precedente film della Pixar arrivato in sala, Lightyear, ne aveva incassati solo 218 e in quel caso sì che si poteva parlare di fallimento commerciale.

A quanto pare Elemental sta continuando ad avere delle solide performance anche in streaming su Disney Plus stando ai dati diffusi dalla Casa di Topolino riportati da Deadline. Con 26,4 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni, la pellicola ha registrato il miglior esordio cinematografico dell’anno sulla piattaforma della major battendo sia La Sirenetta che Guardiani della Galassia 3.

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di Fuoco sulla ventina con un grande senso dell’umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di Acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Inoltre, Francesco Bagnaia, pilota motociclistico e campione del mondo in carica di MotoGP, interpreta uno speciale cameo nel ruolo di “Pecco”.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

Trovate tutte le notizie su Elemental nella nostra scheda.

FONTE: Deadline

