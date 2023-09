Disney+ ha annunciato che dal 13 settembre sarà disponibile sulla piattaforma streaming Elemental, lungometraggio Pixar arrivato nelle sale a giugno.

Qua sotto trovate il comunicato con tutte le informazioni:

6 settembre 2023 – Disney+ ha svelato che la giovane donna di Fuoco Ember e il ragazzo di Acqua Wade del film Disney e Pixar Elemental arriveranno sulla piattaforma streaming dal 13 settembre. Lo stesso giorno debutteranno anche il documentario sul making-of Quando c’è Chimica: La storia dietro Elemental e il cortometraggio dei Pixar Animation Studios L’appuntamento di Carl con l’amatissimo cane parlante Dug. È disponibile la key art che celebra l’imminente arrivo in streaming di Elemental.

Inoltre, a partire da oggi e fino al 20 settembre, i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ al prezzo di 1,99 € al mese per tre mesi visitando il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home.

Dopo l’uscita al cinema quest’estate, il lungometraggio originale Disney e Pixar Elemental è tra i 10 film di maggior successo del 2023 a livello mondiale, con un incasso di 480 milioni di dollari. Ambientato a Element City, dove gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivono insieme, il lungometraggio originale introduce Ember, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente e sdolcinato, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh.

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di Fuoco sulla ventina con un grande senso dell’umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di Acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Inoltre, Francesco Bagnaia, pilota motociclistico e campione del mondo in carica di MotoGP, interpreta uno speciale cameo nel ruolo di “Pecco”.

Il regista Pixar Peter Sohn accompagna gli spettatori in un viaggio personale e divertente alla scoperta di ciò che ha ispirato la creazione del lungometraggio Disney e Pixar Elemental. Quando c’è Chimica: La storia dietro Elemental ripercorre il viaggio dei suoi genitori dalla Corea a New York, esplora l’ex negozio di alimentari del padre nel cuore del Bronx e approfondisce la sua scelta di intraprendere una carriera nell’animazione, piuttosto che nell’attività di famiglia. Il documentario è un piacevole approfondimento sulle influenze inaspettate che hanno portato alla realizzazione di Elemental. Good Chemistry è diretto da Tony Kaplan e prodotto da Sureena Mann.

Scritto e diretto dal candidato all’Academy Award® e vincitore dell’Emmy® Bob Peterson e prodotto da Kim Collins, il nuovo corto L’Appuntamento di Carl vede Carl accettare con riluttanza di andare a un appuntamento con un’amica, ma senza avere idea di come funzionino gli appuntamenti al giorno d’oggi. Dug, da sempre un amico disponibile, interviene per calmare l’agitazione di Carl prima dell’appuntamento e per offrirgli alcuni affidabili consigli su come fare amicizia… se sei un cane. Il nuovo cortometraggio, che ha debuttato nelle sale il 21 giugno insieme a Elemental, si aggiunge alla collezione di cortometraggi già disponibile su Disney+, Una vita da Dug, che segue le divertenti disavventure dell’adorabile cucciolo con il collare high-tech.

