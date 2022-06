Durante una chiacchierata con Radio Times, Baz Lurhmann ha svelato che di Elvis, dal 22 giugno al cinema, esiste un montaggio di ben 4 ore.

Come spiegato dal regista, in fase di post-produzione è stato necessario passare da quelle ore al minutaggio finale di 2 ore e 39.

Sul montaggio esteso ha spiegato:

Avrei voluto approfondire alcune cose, ho girato così tanto, come il rapporto tra con la band. Era molto interessante come il manager [Tom Parker] se ne sbarazzava.

La versione estesa esplorava inoltre il rapporto con la prima ragazza di Elvis, Dixie, e mostrava un incontro con Nixon:

L’ho lasciato lì per un po’, ma arriva un punto in cui ti rendi conto che non puoi tenere tutto, perciò mi sono concentrato sul tenere vivo lo spirito del personaggio.

La pellicola arriverà al cinema in Italia il 22 giugno 2022, i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.