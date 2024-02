Emily Blunt è in corsa all’Oscar per la Miglior attrice non protagonista grazie alla sua performance in Oppenheimer, la pellicola di Christopher Nolan che concorrerà in ben tredici categorie dell’Academy (OSCAR 2024: TUTTE LE NOMINATION).

Parlando con Josh Horowitz in un nuovo appuntamento con l’evento live 92NY, Emily Blunt ha svelato a quale attività si stava dedicando quando ha scoperto di essere in lizza per l’ambitissima statuetta dorata.

Si tratta di un processo piuttosto spaventoso, l’attesa che l’accompagna, e cerchi solo di non ascoltare il le chiacchiere che si generano perché a volte può trattarsi di qualcosa che viene costruito su delle fondamenta di sabbia. E così, quando è successo davvero in modo così diffuso per tutti noi nel film e per ogni membro della troupe, è stato magico. Quando ho appreso della mia nomination mi sono fatta un breve pianto nel mezzo di Brooklyn, ho pianto un po’ dopo aver raccolto i bisogni del mio cane!

E poi continua:

Ho tirato sù la sua cacca e poi ho scoperto che ero stata nominata, quindi è stato perfetto. Mio marito (John Krasinski, ndr.) si è fatto un pianto anche lui, dopo avermi aiutato con le feci. Penso che sia andato a buttarle nella spazzatura e poi abbiamo pianto entrambi.

Emily Blunt è stata nominata per la sua performance nel ruolo di Kitty Oppenheimer, la moglie del personaggio interpretato da Cillian Murphy, della quale dice:

C’erano davvero tanti aspetti di lei con cui empatizzavo: l’idea di quel cervello straordinario sprecato, in decadenza sopra a una tavola da stiro, con tutta la rabbia e l’ira sottotraccia che ne sarebbero conseguite. In un certo senso, si ribellava contro il sistema nel miglior modo possibile, ma credo che ci fossero dei limiti a quello che poteva fare, e poi sposa quest’icona… chiaramente lo adorava, lo amava, lo sosteneva, era lì, una forza stabilizzante enorme nella sua vita nonostante lei fosse così instabile. Penso che abbia sofferto per lui, ma penso che tutto questo sia successo a suo discapito.

