Encanto è il film più visto in streaming nel 2022, ecco la classifica

È Encanto, il Classico d’Animazione Disney diretto da Jared Bush e Byron Howard, con la co-regia di Charise Castro Smith, a guidare la classifica dei film più visti in streaming nel 2022 secondo i dati Nielsen segnalati sulle pagine di Variety.

Uscito originariamente al cinema in occasione del Giorno del Ringraziamento del 2021, Encanto non ha particolarmente brillato al botteghino incassando, in tutto il mondo, “solo” 256 milioni di dollari. Secondo le stime, fra il budget di almeno 150 milioni (e le spese di P&A), per toccare il punto di pareggio, la pellicola avrebbe dovuto guadagnare almeno 300 milioni di dollari. Traguardo non raggiunto tramite il circuito theatrical considerato un contesto pandemico profondamente differente da quello attuale. Tuttavia, con la distribuzione in streaming su Disney Plus avvenuta dopo trenta giorni da quella in sala, Encanto si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di visualizzazioni e di viralità recuperando tutto il terreno perso in materia di biglietti staccati alle casse dei cinema

A seguire potete trovare la classifica integrale dei 15 film più visti in streaming nel 2022:

1 – Encanto 2 – Red 3 – Sing 2 4 – Oceania 5 – The Adam Project 6 – Hocus Pocus 2 7 – Don’t Look Up 8 – Frozen 9 – Luca 10 – The Gray Man 11 – Zootropolis 12 – Coco 13 – Eternals 14 – Frozen II 15 – Uncharted

Ecco anche lo specchietto con i minuti di visualizzazione:

Da notare due aspetti abbastanza palesi: 1) Il dominio assoluto del cinema d’animazione sia a livello di nuove uscite che di moderni classici come i due Frozen, Coco, Oceania e Zootropolis 2) Il palese maggior interesse suscitato da film che sono comunque passati, in precedenza, al cinema prima di approdare in streaming. A eccezione di The Adam Project e The Gray Man, pellicole targate Netflix, gli altri sono tutti lungometraggi che prima di essere portati in piattaforma, sono stati concepiti per la sala.

FONTE: Variety