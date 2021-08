LEGGI ANCHE – Eternals: guarda lo spettacolare trailer finale del cinecomic Marvel

Con la pubblicazione online del nuovo trailer di, attesissimo cinecomic Marvel diretto dal premio Oscar, la Hasbro, la LEGO e la Funko hanno diffuso online le immagini di numerose figure ispirate ai protagonisti del lungometraggio in arrivo nelle sale a novembre.

Per quanto riguarda le figure targate Hasbro, i prodotti fanno parte della serie Marvel Legends. Riguardo invece le figure POP! sono presenti i personaggi di Ikaris, Thena, Sersi, Phastos, Sprite, Druig, Makkari, Kingo, Dane Whitman, Ajak, Kro e Gilgamesh in versione regular (Gilgamesh avrà anche una versione Chase). Il Celestiale Arishem sarà invece un Jumbo POP da 10″.

Potete vedere tutte le immagini dei prodotti qui di seguito:

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

