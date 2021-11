Il cammino critico diè stato caratterizzato da una prima volta per i Marvel Studios. Il cinecomic diretto dalla premio Oscar Chloe Zhao è stata la prima produzione della divisione cinematografica della casa delle Idee a ricevere l’icona “rotten”, marcia, sull’aggregatore Rottentomatoes ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Una debacle, quella critica, che è stata accompagnata anche da un’altra prima volta: Eternals è il primo cinecomic dell’Universo Cinematografico della Marvel ad aver ottenuto un CinemaScore B. E, contrariamente al precedente elemento o alla ben nota attività di review bombing che viene fatta a priori da persone che cercano di boicottare la percezione online di un film, il CinemaScore è un valore che viene ottenuto mediante dei sondaggi fatti direttamente con le persone in uscita dai cinema in cui hanno visto la pellicola presa in esame dall’indagine: è un indice di gradimento che viene utilizzato, tra le altre cose, per elaborare le proiezioni sugli incassi del primo weekend e a lungo termine. Più è alto, più il passaparola è positivo, e quindi potenzialmente più spettatori si recano al cinema a vedere quel determinato film nel corso del weekend (in particolare è utile per calcolare il calo della domenica, visto che gli incassi vengono annunciati la domenica stessa sulla base di proiezioni).

Lo scarso apprezzamento critico è stato commentato (via ComicBook) dalla produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso che si è così espressa:

Abbiamo cercato di mescolare un po’ la cosa e, a volte, i critici non sono con noi. E va bene, va bene così. Ti ringraziamo per essere un critico. Ti ringraziamo già per il fatto che scrivi di noi. Poi saranno i fan a decidere. La diversità e l’inclusività non sono dei giochetti politici per noi. È una responsabilità che ci assumiamo al 100% perché non ottieni quel successo che abbiamo e che ha la Walt Disney Company senza il supporto della gente in giro per il mondo, senza il supporto di ogni tipo di essere umano

