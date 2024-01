Drive-Away Dolls, in arrivo negli Stati Uniti a fine febbraio (GUARDA IL TRAILER) rappresenta il primo film di finzione diretto da Ethan Coen senza il fratello Joel al suo fianco. Scritta con Tricia Cooke (moglie di Ethan e storica montatrice della coppia), la commedia segue Jamie, una ragazza dallo spirito libero, e la sua timida amica Marian in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, durante il quale incroceranno un gruppo di inetti criminali.

In un’intervista con Empire, il regista ha spiegato qual era il obiettivo suo e di Cooke nel raccontare questa storia:

Nessuno di noi due aveva intenzione di fare un film a tematica LGBT deprimente, non essendo in grado di farlo. Ci sono film sul dolore di essere gay. Può essere un buon film o un cattivo film, come tutti gli altri, ma non era nostra intenzione farlo. Ci sono altre persone per questo.

Drive-Away Dolls nasce in particolare da un’idea che Cooke (identificata come lesbica fin dall’adolescenza) aveva avuto circa 20 anni fa, rimaneggiata nel tempo seppur mantenendo immutata l’ambientazione negli anni ’90. Quest’ultima spiega perché:

L’avevamo scritto come un film a tematica LGBT, ma il mondo queer è molto più ampio oggi, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato datato se l’avessimo reso più contemporaneo. Inoltre, si tratta di un film su una rapina in cui le persone non possono necessariamente connettersi, quindi non volevamo che ci fossero smartphone, quel genere di cose. All’epoca volevamo fare un film di genere, perché nel mondo LGBT ne mancavano. Non c’erano molte commedie per il mondo queer e non ce ne sono ancora.