Everything Everywhere All at Once: ecco come è stato concepito l’Easter egg di Twin Peaks

Everything Everywhere All at Once

Tra i tanti Easter egg presenti in Everything Everywhere All at Once (LEGGI LA RECENSIONE) ce n’è uno di Twin Peaks. La serie cult di David Lynch è omaggiata quando la protagonista, Evelyn, nei suoi viaggi in diversi universi arriva in uno la cui ambientazione ricalca la celebre Stanza Rossa dello show.

In un’intervista con ScreenRant, il direttore della fotografia del film, Larkin Seiple, ha raccontato come è stato concepito:

È stato tutto merito del nostro team di effetti visivi, avevano una quantità incredibile di inquadrature di Evelyn per quella sequenza, e i Daniels [i registi] dicevano: “Fate quello che volete“. Avrei voluto metterci le mani e fare uno o due inquadrature, ma era tutto merito loro, si divertivano a vedere fino a che punto potevano spingersi e quanti strani Easter Egg potevano inserire. Anche mentre lo stavano realizzando, credo che pensassero: “Non capite, ragazzi, la gente farà il fermo immagine di questo film e troverà queste cose, e ne varrà la pena, e noi vogliamo assicurarci che valga la pena per loro fare il fermo immagine“. Ma è stato divertente. In realtà, credo che il nostro capo elettricista sia stato il capo degli assistenti elettricisti nella prima stagione di Twin Peaks, cosa abbastanza bizzarra.

Vi ricordiamo che Everything Everywhere All at Once ha recentemente ottenuto 11 nomination ai prossimi Oscar, tra cui quella per il miglior film, miglior regia (Daniels), la miglior attrice (Michelle Yeoh), il miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), la miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu).

Uscito nelle sale americane a fine marzo, Everything Everywhere All At Once ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre ed è tornato nei cinema il 2 febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: ScreenRant