Everything Everywhere All At Once ha già battuto Il Ritorno del Re come film più premiato di sempre

Everything Everywhere All at Once

Questa notte si terrà la 95 esima edizione degli Oscar, ed Everything Everywhere All At Once promette di trionfare con un buon numero di statuette, vincendo verosimilmente il premio per il miglior film. È però difficile che riesca a eguagliare il record de Il Ritorno del Re, che nel 2004 vinse 11 Oscar su 11 nomination (il famoso “clean sweep“).

Tuttavia, secondo quanto riferisce IGN la pellicola diretta dai Daniels ha già battuto un altro, importante record: è il film più premiato di sempre con ben 158 riconoscimenti tra i principali premi della critica, delle Guild e di varie organizzazioni, e un totale di 336 riconoscimenti complessivi, battendo i 101 riconoscimenti principali e i 213 riconoscimenti complessivi de Il Ritorno del Re.

Ovviamente la statistica di IGN ha una parte di approssimazione, in quanto in 20 anni molto è cambiato sul fronte dei premi e sono nate diverse nuove organizzazioni. Tuttavia, anche riducendo la lista alle 45 organizzazioni che hanno nominato sia EEAAO che ROTK, il film dei Daniels batte quello di Peter Jackson sia in termini di organizzazioni che lo hanno premiato (39 contro 37), nomination ricevute (295 contro 189) e premi ricevuti (138 contro 127).

Vedremo se a questa lista si aggiungeranno anche gli Academy Awards…

