L’Hollywood Reporter annuncia in esclusiva che la sceneggiatura di Fantastic 4, il film Marvel sui Fantastici Quattro, sarà scritta da Josh Friedman.

Friedman è stato autore della sceneggiatura di Avatar 4 e di Kingdom of the Planet of the Apes nonché il co-creatore della serie Apple Fondazione e della serie televisiva dedicata a Snowpiercer.

Lo sceneggiatore si occuperà di riscrivere quanto già fatto da Jeff Kaplan e Ian Springer, inizialmente ingaggiati per il film Marvel.

Cosa ne dite e quanto attendete il nuovo I Fantastici 4? La data d’uscita è fissata al 14 febbraio 2025.

