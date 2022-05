Da qualche giorno le riprese disono in corso nel Lazio: la produzione si è infatti spostata nel centro della Capitale, dove verranno girate diverse scene tra oggi e domani.

Secondo quanto segnala RomaToday, sono state transennate una dozzina di strade nelle aree tra il Lungotevere Aventino e via del Teatro Marcello, passando per via de’ Funari, via degli Astalli e Piazza Campitelli. Modificata anche la viabilità di numerose linee di autobus come 51, 75, 85, 87, 117, 118 e MB, e tra le 5 e le 9 in via dei Fori Imperiali vi sarà una chiusura ai mezzi pubblici. Numerosi i divieti di sosta istituiti in varie strade, tra cui largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, via Cavour tra il civico 261 e 313 e via del Colosseo.

Il blocco di queste aree per 48 ore, come riporta Repubblica, ha causato malumori tra gli abitanti. Il sito spiega che in questi giorni verranno girate scene che coinvolgeranno anche Castel Sant’Angelo, via Veneto, via dei Coronari fino a Piazza Navona. Il 16 e 17 maggio le riprese si sposteranno poi a Genzano di Roma.

Nel frattempo Jason Momoa è sbarcato nella Capitale, come dimostrano i numerosi video e foto comparsi sui social.

Ricordiamo che Fast & Furious 10 al momento è senza un regista “ufficiale”: Justin Lin ha lasciato la regia qualche giorno fa, e sembra che a subentrargli sarà Louis Leterrier. Nel frattempo la produzione continua con la guida dei produttori, tra cui Vin Diesel.

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023.

