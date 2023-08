Il direttore del Festival di Venezia Alberto Barbera è stato intervistato dal Guardian a proposito degli ospiti dell’edizione oramai ai nastri di partenza, citando Bradley Cooper, che come noto non sarà al lido per presentare Maestro.

“L’unico regista che sicuramente non sarà a Venezia è Bradley Cooper, perché è anche il protagonista” ha detto Barbera. “Mi ha chiamato e mi ha detto che voleva disperatamente che il suo film fosse a Venezia e che così si sarebbe realizzato il suo sogno, ma non vuole opporsi allo sciopero. Capisco, naturalmente”.

Ha poi aggiunto:

Avevo già chiuso la selezione per il festival quando abbiamo appreso la notizia degli scioperi. Abbiamo trascorso un po’ di giorni in preda alla preoccupazione che avremmo perso tutti i film statunitensi. È stato un weekend estremamente difficile.

Il film, dopo il debutto in concorso alla 80 esima edizione del Festival di Venezia (dove verrà presentato il 2 settembre), arriverà in un numero selezionato di cinema a dicembre per poi approdare su Netflix il 20 dicembre. Scoprite di più nella nostra scheda.

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

Classifiche consigliate