L’annuncio della lineup del Festival di Venezia ha rassicurato i più: nonostante lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood, la presenza dei film americani sarà importante, e andrà a completare un’offerta già ricca di pellicole internazionali e italiane.

Ma lo sciopero degli attori pone fin da subito dei problemi legati a uno degli aspetti più importanti (perché legato anche al piano commerciale e alla visibilità stessa del festival): la presenza delle star di Hollywood. Gli attori appartenenti al sindacato SAG-AFTRA non potranno partecipare al Festival calcando il red carpet, parlando nelle conferenze stampa e rilasciando interviste. È il motivo per cui Challengers è slittato all’anno prossimo: senza la possibilità che Zendaya lo promuova a Venezia e sui suoi social, non ha senso a livello commerciale proporre il film fuori concorso al Festival lanciandolo al cinema pochi giorni dopo.

Ma sebbene Alberto Barbera abbia spiegato a Variety di non aver ancora ricevuto notizie a riguardo, alcune produzioni indipendenti potrebbero ricevere delle dispense dalla SAG-AFTRA permettendo ai protagonisti di partecipare al festival. Sappiamo per esempio che uno studio come A24 ha già siglato un contratto ad interim con il sindacato.

Chi potrebbe esserci

Ecco quindi che le star americane di film come Ferrari di Michael Mann, Priscilla di Sofia Coppola, Hit Man di Richard Linklater, Memory di Michel Franco, In the Land of Saints and Sinners di Robert Lorenz, The Beast di Bertrand Bonello, Day of the Fight di Jack Huston, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, The Promised Land di Nikolaj Arcel, DogMan di Luc Besson e Caste di Ava DuVernay dovrebbero poter essere al festival. Parliamo di nomi come Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley, Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Glen Powell, Adria Arjona, Jessica Chastain, Liam Neeson, Ciaran Hinds, Kerry Condon, Léa Seydoux, George MacKay, Joe Pesci, Ron Perlman, Lily James, Willem Dafoe, Joe Keery, Mads Mikkelsen, Caleb Landry Jones e Aunjanue Ellis-Taylor.

Nel corso del prossimo mese la maggior parte di queste produzioni dovrebbe ricevere dispense speciali: ciò non significa però che gli attori accetteranno di partecipare al Festival, mostrando invece solidarietà nei confronti dei propri colleghi e del sindacato. Una spaccatura nel movimento, infatti, potrebbe compromettere i delicati equilibri delle trattative tra SAG-AFTRA e AMPTP, e non c’è festival che tenga quando la posta in gioco è così alta.

Ci sono poi i registi-star: David Fincher, Wes Anderson, William Friedkin, J.A. Bayona, Michael Mann, Sofia Coppola, Richard Linklater, Yorgos Lanthimos. Divisi tra la necessità di promuovere i propri lavori e il desiderio di sostenere attori e sceneggiatori in sciopero, probabilmente molti di loro sceglieranno di essere al Festival ma magari solidarizzando in qualche modo i colleghi. Anderson, per esempio, è già stato al Festival di Cannes in pieno sciopero degli sceneggiatori quindi dovrebbe essere a Venezia. Woody Allen, a detta di Barbera, ci sarà certamente.

Chi non ci sarà

Durante la conferenza stampa Barbera ha citato Emma Stone parlando di Povere creature di Yorgos Lanthimos, spiegando che con lo sciopero in corso l’attrice non potrà partecipare. Intervistato da Variety, ha citato anche Bradley Cooper, regista di Maestro ma anche protagonista del film:

Bradley Cooper non ci sarà se lo sciopero sarà ancora in corso. Mi ha chiamato per dirmi che vuole veramente che Maestro sia al festival, ma che lui non potrà esserci per via dello sciopero: non vorrebbe mai fare qualcosa di male verso il sindacato o i suoi colleghi. […] Se le produzioni dovessero ottenere delle dispense dalla SAG, allora potremmo comunque avere una bella lineup di attori. Ma per il momento nessuno ci ha informato di accordi.

Altri attori che quasi certamente non ci saranno sono i protagonisti di film prodotti da grandi studios come The Killer di David Fincher, La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson, The Caine Mutiny Court-Martial di William Friedkin.

Chi sappiamo per certo che non ci sarà è Roman Polanski, come spiegato da Barbera:

Non può viaggiare per via dell’accordo di estradizione tra Italia e Stati Uniti.

Tutto può cambiare, ovviamente, nel caso i sindacati e l’AMPTP dovessero trovare un accordo prima della fine di agosto. Difficile, visto che le parti non sono ancora nemmeno tornate al tavolo delle trattative, ma mai dire mai…

