A pochi giorni dall’annuncio della lineup ufficiale del Festival di Venezia, salta l’unico film che era stato già annunciato: Challengers di Luca Guadagnino non verrà più presentato come film d’apertura fuori concorso.

Il motivo è presto detto: lo sciopero degli attori, iniziato ufficialmente una settimana fa, rende troppo complessa la promozione del film che sarebbe dovuto uscire nei cinema a metà settembre, utilizzando proprio Venezia come piattaforma di lancio. Se lo sciopero dovesse ancora essere in corso durante il Festival, Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist non potrebbero partecipare al red carpet, rilasciare interviste e promuovere il film. Ecco quindi che Amazon/MGM ha deciso di far slittare l’uscita al 26 aprile 2024, slegandola totalmente ai festival.

La Biennale ha confermato quindi che Challengers “non parteciperà al Festival a casa di una decisione presa alla produzione”, e che al suo posto sarà Il Comandante di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, che sarà in concorso.

L’ottantesima edizione del Festival di Venezia si terrà dal 30 agosto al 9 settembre.

