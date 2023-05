The First Slam Dunk

Oggi arriva nei cinema italiani The First Slam Dunk, il film diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del manga originale (GUARDA IL TRAILER ITALIANO).

Qua sotto trovate tutti i dettagli sulla release del film che avviene oggi tramite la distribuzione della versione in lingua originale e sottotitoli in italiano, per poi proseguire da domani con la versione doppiata (in questo articolo trovate la lista dei doppiatori italiani).

The First Slam Dunk

Scritto e diretto da Takehiko Inoue

NEI CINEMA ITALIANI IN ANTEPRIMA IL 10 MAGGIO IN LINGUA ORIGINALE

E DALL’11 AL 17 MAGGIO IN VERSIONE DOPPIATA

Arriva finalmente nei cinema italiani (ECCO L’ELENCO DELLE SALE) l’attesissimo THE FIRST SLAM DUNK, scritto e diretto dal noto mangaka Takehiko Inoue, già creatore dell’acclamato manga originale e qui alla sua prima prova come regista. L’originale film di animazione THE FIRST SLAM DUNK sarà nei cinema italiani in anteprima da oggi 10 maggio in versione originale sottotitolata ed esclusivamente dall’11 al 17 maggio in versione doppiata. Si tratta di un vero e proprio evento epocale per i fan del brand, che potranno finalmente ammirare su grande schermo la visione del maestro Inoue, il quale a oltre 30 anni dall’esordio del manga ha voluto firmare in prima persona il titolo per garantire lo spirito originale dell’opera, capace di conquistare ammiratori in tutto il mondo e di scalare le vette del Box Office giapponese e asiatico.

Accolto all’unanimità con recensioni entusiastiche dalla critica italiana e dalle personalità più influenti del “mondo anime”, il film debutta finalmente con un’uscita in grande stile, disponibile in poco meno di 300 sale in tutta Italia, il primo Paese in Europa e nell’intero Occidente a poter vedere il titolo sul grande schermo.

THE FIRST SLAM DUNK porta lo spettatore in campo, nel vivo del match, dove il playmaker Ryota Miyagi e il resto della squadra dello Shohoku – composta da Hanamichi Sakuragi, Kaede Rukawa, Takenori Akagi e Hisashi Mitsui – stanno per dare vita ad una delle partite più entusiasmanti mai viste sul grande schermo, ma anche indietro nel tempo, grazie a inediti flashback che svelano alcuni dei ricordi più significativi del passato di Ryota – a oggi mai raccontato da Inoue. Come lo stesso regista ha infatti sottolineato, “i personaggi hanno continuato a vivere dentro di me anche dopo la fine della serie. […] Inoltre, così come io stesso sono cambiato dai tempi della serializzazione del manga, ci sono prospettive che volevo descrivere ma che allora non ero in grado di illustrare del tutto e prospettive che all’epoca non mi erano visibili. Spero che apprezziate questo come un nuovo ‘SLAM DUNK’, anche se è uno ‘SLAM DUNK’ con nuovi elementi”.

Prodotto da TOEI Animation, THE FIRST SLAM DUNK è in arrivo nei cinema italiani distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, come evento di una settimana:

il 10 maggio in anteprima in versione originale sottotitolata

dall’11 al 17 maggio in versione doppiata

Sinossi:

Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l’amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

Classifiche consigliate