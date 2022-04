, attore di, continua a stuzzicare i fan sulla possibilità che interpretiper i Marvel Studios.

L’attore ha infatti condiviso fra le storie Instagram una fan art che potete ammirare a seguire che lo immagina nei panni del celebre personaggio:

Qualche mese fa, ricordiamo, Reedus è stato intervistato da Comicbook.com proprio in merito alla possibilità di essere scelto dalla Casa delle Idee.

“Dita incrociate” avevacommentato. “Non so, se n’è parlato tanto negli ultimi due anni, ma non ho una risposta per voi”

Il personaggio, ricordiamo, è stato portato al cinema prima da Nicolas Cage e poi da Gabriel Luna nella serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D.

Vi piacerebbe vedere un nuovo film dedicato al celebre personaggio Marvel con il volto della star di The Walking Dead Norman Reedus? Ditecelo come al solito qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!