Ghosted, il film di Dexter Fletcher con Chris Evans e Ana De Armas, è uscito in streaming esclusivo su Apple TV+ lo scorso 21 aprile ed è stato sostanzialmente demolito dalla critica.

Questo non ha però impedito al film di ottenere il record per il miglior esordio di sempre di un film sulla piattaforma del colosso di Cupertino (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nella pellicola, Chris “Captain America” Evans porta in dono anche i camei di svariate co-star del Marvel Cinematic Universe. Anche se sulla carta, il riuscire a coinvolgere certi nomi potrebbe sembrare un’operazione titanica, l’attore ha spiegato che, in realtà, è stato tutto incredibilmente semplice.

Oh, è stato davvero facile. Un semplice messaggio e hanno accettato tutti. Hanno tutti accettato di farmi questo piacere.

Tutti i camei Marvel Studios presenti in Ghosted

In aggiunta a Chris Evans, in Ghosted sono presenti anche altri volti noti del Marvel Cinematic Universe. Eccoli tutti nella lista a seguire.

Nel corso della storia, alcuni cacciatori di taglie iniziano a seguire Cole e Sadie, a cominciare da uno senza nome interpretato da Anthony Mackie , ovvero Sam Wilson / Captain America.

, ovvero Sam Wilson / Captain America. Il personaggio viene poi attaccato dal “Leopardo”, un collega impersonato dall’attore di Star Trek John Cho. Quest’ultimo viene successivamente ucciso da un terzo cacciatore di taglie, di cui veste i panni Sebastian Stan , ovvero Bucky Barnes / Soldato d’Inverno.

, ovvero Bucky Barnes / Soldato d’Inverno. Il finale del film presenta poi al pubblico Jonah, un ex fidanzato di Sadie, interpretato dalla star di Deadpool Ryan Reynolds (che presto rivedremo in Deadpool 3).

Vale la pena notare che pure gli scrittori di Ghiosted non sono estranei alla Marvel: alla sceneggiatura troviamo infatti il duo Rhett Reese / Paul Wernick (Zombieland, Deadpool) assieme a Chris McKenna & Erik Sommers (Ant-Man and the Wasp, Spider-Man: No Way Home).

Ghosted viene descritto come “un film romantico con alto tasso d’azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo”.

Il film è disponibile in streaming su Apple TV+ dal 21 aprile.

FONTE: The Insider

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

