Il regista britannico Dexter Fletcher è da qualche giorno in streaming su Apple TV+ con Ghosted, la pellicola con Chris Evans e Ana de Armas che a dispetto di un apprezzamento critico tutt’altro che esaltante, ha ottenuto il record per il miglior debutto di un lungometraggio sulla piattaforma del colosso di Cupertino (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il regista ha partecipato al podcast di Alex Zane A Trip to the Movies dove ha parlato in maniera decisamente schietta – e inattesa – di come dirigere una pellicola per lo streaming sia un’operazione differente dalla regia di un film concepito per il cinema. Dexter Fletcher, che fra l’altro ha anche un lungo curriculum di attore, di recente ha diretto Rocketman, il biopic con Taron Egerton su Elton John, nonché una buona porzione di Bohemian Rhapsody, dopo l’allontanamento di Bryan Singer.

Parlando di questo differente modus operandi spiega:

Non puoi fare un film per lo streaming allo stesso modo di uno per il cinema. Le metriche e l’approccio sono diversi. E deve essere così, per il semplice fatto che la gente può interrompere la visione molto rapidamente.

Il filmmaker racconta che, inizialmente, aveva elaborato una lunga ed elaborata scena d’apertura di Ghosted che prevedeva Ana De Armas alla guida di una vettura su una montagna ideata come citazione del film del 1978 con Goldie Hawn e Chevy Chase Gioco sleale. Fletcher aveva sottoposto la scena in questione alla Apple che, pur capendo cosa stava cercando di creare, ha comunque manifestato una certa preoccupazione per come un passaggio del genere poteva essere accolto dal pubblico streaming.

Pensavo che quella scena, quel passaggio introduttivo di tre minuti, fosse qualcosa di grandioso, ma mi hanno detto che non potevo farlo perché i dati dimostrano che se non succede qualcosa nei primi trenta secondi, la gente interrompe il film. Non volevo che accadesse e ho dovuto fare questo compromesso.

