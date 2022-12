Glass Onion – Knives Out: il production designer racconta le sfide per costruire la villa del protagonista

Glass Onion - Knives Out

Glass Onion – Knives Out (LEGGI LA RECENSIONE) ha come protagonista un miliardario, interpretato da Edward Norton, che invita alcuni amici nella sua sfarzosa abitazione in un’isola della Grecia, che ha proprio una cipolla di vetro sul tetto.

In un’intervista con Variety, il production designer di Glass Onion, Rick Heinrichs, ha raccontato le sfide per portarla sullo schermo.

Tutto inizia con la progettazione: “Ho fatto un primo rendering con una fotografia della villa e l’ho posizionata in cima. Ho continuato a lavorare e, alla fine, ho deciso di prendere una cipolla e ho iniziato a tagliarla“. Così Heinrichs ha notato che gli strati “e la qualità scultorea erano sorprendenti da esplorare e capire, e ho dovuto approfondire questo aspetto“.

Una volta costruita la cipolla nella propria mente, la sfida era farlo a livello concreto:

Si trattava di trasformare materiali strutturali in una forma composita. Sarebbe stato assurdamente costoso tentare di realizzare curve composite sul vetro. Ma se da un lato sarebbe stato costoso aggiungerle, dall’altro avrebbe dato un senso meno architettonico.

Così, Heinrichs ha utilizzato disegni dettagliati dei vari strati che partivano dal nucleo centrale e si estendevano verso le pareti, oltre a rendering 3D. “L’abbiamo pre-costruita con il compensato per il vetro e sembrava una gigantesca cassa da imballaggio. È stata realizzata nel Regno Unito e abbiamo dovuto smontarla e trasportarla in Serbia“. Il compensato è stato poi inviato a una vetreria, tagliato nella forma esatta, reimballato e infine consegnato al teatro di posa di Belgrado.

Dopo essere arrivato per una settimana al cinema, con notevole successo, Glass Onion – Knives Out sarà disponibile su Netflix dal prossimo 23 dicembre. Nel cast, oltre a Daniel Craig di ritorno nei panni dell’investigatore Benoit Blanc, ci sono Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Variety