In un’intervista con CB, Adam Wingard, regista di Godzilla e Kong: Il nuovo impero (LEGGI LA RECENSIONE) ha svelato qual è il suo kaiju preferito. Alla domanda relativa al suo film di Godzilla preferito, risponde infatti:

Shin Godzilla in qualche modo lo è, ma Shin Godzilla è così modernizzato nel suo approccio alle istituzioni burocratiche, con un mostro gigante che attacca. Ma ha comunque raggiunto quel tipo di terrore e di atmosfera simile. Ma quando ho parlato con lui [il regista di Godzilla Minus One Takashi Yamazaki], sono rimasto colpito da quanto siamo andati d’accordo. Una delle domande che ci è stata posta è stata: “Quale creatura…”. Perché io e lui abbiamo fatto questo director-on-director e ci hanno chiesto quale creatura avremmo voluto vedere realizzata con la tecnologia moderna. E, cosa molto divertente, entrambi abbiamo risposto Hedorah. È stato emozionante, perché [Godzilla vs. Hedorah del 1971, prima apparizione del personaggio, in Italia intitolato Godzilla – furia di mostri] è il mio secondo film preferito di Godzilla. Tecnicamente, non si può battere l’originale.