Godzilla Minus One si è portato a casa la statuetta per i migliori VFX nella scorsa cerimonia degli Oscar.

A tal proposito il regista Takashi Yamazaki ha commentato la vittoria in maniera semplice e positiva: “Questo premio è la prova che indica che tutti hanno la possibilità”, secondo quanto riportato da ComicBook.com.

Precedentemente aveva anche dichiarato:

Forse questo successo aprirà la strada a nuove opportunità per i cineasti giapponesi. Siamo un paese piccolo che ha bisogno degli incassi internazionali per sostenersi, quindi potrebbe dare davvero il via a una rinnovata speranza per la nostra industria.