Come previsto, Paramount Global ha “fermato” i Golden Globe Awards dopo il successo della cerimonia trasmessa a gennaio, che ha tenuto incollati 9.96 milioni di telespettatori (dato aggiornato) sul canale televisivo americano CBS.

Ecco quindi che il network ha deciso di rinnovare la collaborazione siglando un accordo di distribuzione broadcast di cinque anni, a partire dall’82 esima edizione che andrà in onda a gennaio del 2025. CBS trasmetterà la cerimonia in tv, mentre Paramount+ avrà l’esclusiva streaming.

“È un traguardo importante per i Globe, in cui consolidiamo la nostra partnership con la CBS e Paramount+ per i prossimi cinque anni,” ha commentato Helen Hoehne, presidente dei Golden Globe Awards. “Siamo incredibilmente fieri del pubblico che abbiamo raggiunto nel 2024 e non vediamo l’ora di crescere dopo questo immenso successo, per rendere l’82 esima edizione la cerimonia più memorabile di sempre”.

La CBS, lo ricordiamo, ha accettato di trasmettere l’edizione del 2024 dopo che la NBC ha scelto di non rinnovare il suo contratto pluriennale chiudendo una collaborazione iniziata nel 1996.

Dopo la chiusura dell’Hollywood Foreign Press Association, i Golden Globe Awards sono diventati di proprietà di Dick Clark Productions, a sua volta di proprietà di Penske Media Corporation, la società che possiede la maggior parte delle riviste di settore a Hollywood, dall’Hollywood Reporter a Variety a Deadline a Indiewire.

Fonte: TheWrap

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate