Golden Globe 2023: anche Taylor Swift, Rihanna e James Cameron alla cerimonia?

Sembra che l’ottantesima cerimonia dei Golden Globe Awards segnerà davvero un ritorno in grande spolvero per il premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association: tra i numerosi nomi confermati tra i presentatori, i nominati e gli ospiti che saranno presenti, oggi emergono anche quelli di due popstar di fama mondiale: Taylor Swift e Rihanna.

Variety infatti svela che le due cantanti saranno “più che probabilmente” presenti alla cerimonia: sono entrambe candidate per la miglior canzone originale, Swift per “Carolina” da La ragazza della palude e Rihanna per “Lift Me Up” da Black Panther: Wakanda Forever.

Ai nomi dell’altro giorno si aggiungono anche S.S. Rajamouli, N.T. Rama Rao Jr. e Ram Charan, regista e protagonisti di RRR. Ci saranno Rian Johnson, Guillermo del Toro, Lukas Dhont e James Cameron.

“Vogliamo che i Globe siano un successo,” ha dichiarato un portavoce dell’Hollywod Foreign Press Association, “penso che vedrete una grande partecipazione alla cerimonia di quest’anno.

Tra le persone che probabilmente non saranno presenti alla serata, Tom Cruise, che ha restituito i suoi Golden Globe dopo lo scandalo che ha travolto l’associazione. Tuttavia vi saranno alcuni attori di Top Gun: Maverick. Di certo non ci sarà Brendan Fraser (The Whale), che ha pubblicamente dichiarato di non voler partecipare alla cerimonia a causa delle sue esperienze passate con l’Hollywood Foreign Press.

Ricordiamo che la cerimonia verrà trasmessa negli Stati Uniti sulla NBC e in streaming su Peacock dal Beverly Hilton Hotel, la sera del 10 gennaio, e che verrà condotta da Jerrod Carmichael. Durante la serata vi saranno tributi a Ryan Murphy (che riceverà il Carol Burnett Award) e a Eddie Murphy (che riceverà il Cecil B. DeMille Award).