Nei mesi scorsi, vi avevamo annunciato l’accordo di prelazione firmato tra la Warner e M. Night Shyamalan (qui tutti i dettagli), che include il nuovo film di quest’ultimo, Trap, in uscita la prossima estate.

Scopriamo ora che il regista ha anche qualcos’altro in cantiere: Hollywood North Buzz riporta infatti che il noto cineasta ha ottenuto il permesso da SAG- AFTRA per girare un nuovo progetto ancora avvolto nel mistero, dal titolo Good Grades. Le riprese dovrebbe dunque partire il mese prossimo in Ontario.

Nulla dunque sappiamo di Good Grades a parte il titolo. In un’intervista dello scorso febbraio a NME, Shyamalan aveva parlato di un suo progetto in arrivo nel 2024, ma non sappiamo se si riferisse a questo o a Trap:

Ho una nuova idea che ho iniziato a scrivere. Uscirà nel 2024 ed è davvero molto eccitante. È un thriller. È molto insolito e molto nuovo rispetto a ciò che ho cercato di fare [di recente], ma mi sento molto elettrizzato per la storia, tanto che non vedo l’ora di raccontarvela.

Vi ricordiamo che l’ultimo film del regista uscito nelle sale è Bussano alla porta, arrivato lo scorso febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

