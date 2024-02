Nel corso di un’intervista con TIME, Greta Gerwig ha parlato delle polemiche nate dalle mancate candidature all’Oscar per il lavoro svolto per Barbie.

Nonostante le otto nomination per il film, infatti, ha fatto molto rumore l’assenza di Gerwig dalla categoria Miglior regia e di Margot Robbie da quella di miglior attrice protagonista, come di recente ha commentato Helen Mirren.

“Ovviamente volevo che Margot fosse candidata” ha ammesso la regista. “Ma sono così felice che saremo lì tutti insieme“.

Ha poi risposto più direttamente alla polemica, raccontando un aneddoto:

La mamma di un amico mi ha detto: “Non riesco a credere che tu non sia stata candidata“. Ho risposto: “Ma io sono stata candidata all’Oscar” e mi ha detto: “Oh, ma è meraviglioso!“. “Lo so!“.

Gerwig, infatti, ha ottenuto una candidatura per la Migliore sceneggiatura non originale, perciò sarà agli Oscar in compagnia di Robbie, candidata come produttrice per il Miglior film.

