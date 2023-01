Guardiani della Galassia 3: Will Poulter è Adam Warlock in una foto ufficiale

Empire ha diffuso poco fa un primo sguardo ufficiale (dopo l’apparizione nel trailer) a Will Poulter nei panni di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3, il film di James Gunn in arrivo a maggio.

“Non è decisamente una brava persona” ha commentato James Gunn. “Quella che vediamo è la versione embrionale di Warlock, appena uscita dal guscio. Non capisce la vita molto bene, è praticamente un bambino“.

Ha poi aggiunto, su Will Poulter:

Online dicevano: “Oh, Adam Warlock dovrebbe essere interpretato da Tom Cruise”. Io volevo qualcuno di giovane, che avesse sia doti drammatiche che comiche, non solo per questo film, ma anche per l’uso che la Marvel farà di Adam Warlock.

Warlock potrebbe risultare una figura chiave nella Multiverse Saga, stando al regista:

Potrebbe diventare un personaggio davvero importante.

Trovate tutte le informazioni su Guardiani della Galassia 3 nella nostra scheda del film.

