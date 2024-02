William Shatner è noto soprattutto come capitano James T. Kirk nella prima serie di Star Trek (1966-1969) e nei sette film ad essa collegati. Non tutti sanno però che il suo volto è in un certo senso “ispiratore” della maschera di Michael Myers nella saga di Halloween (LEGGI IL NOSTRO SPECIALE). Un oggetto divenuto poi iconico su cui l’attore non ha mai avuto alcun diritto d’immagine, come ha rivelato in una recente intervista con CB. Tutto infatti nasce per caso:

No, no, no [non ho alcun diritto]. Quella maschera è stata fatta sul mio viso per permettere ai truccatori di Star Trek di usarla per applicare apparecchi, barbe, baffi e pezzi di plastica che alteravano il mio aspetto. L’hanno usata invece di usare me, che non avevo il tempo di farlo.

A un certo punto non lo fecero più, la serie [Star Trek] fu cancellata e non so che fine abbia fatto la maschera. Qualcuno l’ha trovata e poi è finita in un negozio di costumi di Halloween, e poi, a quanto ho capito, il regista di Halloween [John Carpenter, ndr] ha detto: “Vai a prendere una maschera“, e qualcuno ha preso quella maschera. Per quanto ne so, è stata una cosa del tutto involontaria.