Per promuovere il suo ultimo film, Indiana Jones 5 (LEGGI LA RECENSIONE), Harrison Ford è stato recentemente ospite del podcast di Conan O’Brien, dove si è parlato della sua lunga carriera.

Ad un certo punto, mentre O’ Brien stava leggendo i suoi appunti sul luogo di nascita di Ford, l’attore lo ha interrotto, dicendo: “Se questa è la qualità della tua ricerca… immagino che lo sia perché proprio qui c’è scritto ‘Harrison Ford’ e poi hai dovuto scrivere ‘Han Solo’. Non riuscivi a ricordartelo?“. Il conduttore non si è scomposto e ha spiegato:

L’ho scritto perché ho sentito che eri in alcuni film di Star Wars, e questa è stata una novità per me perché ho visto quei film e non pensavo che ci fossi davvero. Non ti ho riconosciuto. Scusa, ricordo Chewbecca, il tizio con l’elmo nero, e altre persone…

“Perché non sei più in televisione?“, rilancia ironicamente Ford [il noto conduttore di talk show si è ritirato nel 2021, ndr.]. “Penso sia abbastanza ovvio”, risponde con una risata O’ Brien. Potete vedere la clip con la registrazione del passaggio in questione qui sotto:

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale italiane dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

