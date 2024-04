Come noto, Henry Cavill ha girato un cammeo nei panni di Superman per la scena dei titoli di coda di Black Adam.

“Un piccolo assaggio di quello che arriverà, amici miei” aveva detto l’attore all’epoca. “L’alba di una nuova speranza. Grazie per la vostra pazienza, verrà ricompensata“.

La scena, tuttavia, ha condotto a un nulla di fatto visto che tutti i piani della Warner Bros. sono stati stravolti dalla creazione dei nuovi DC Studios capitanati da Peter Safran e James Gunn, che hanno deciso di fare praticamente tabula rasa.

Cavill ha lanciato una frecciatina all’accaduto in occasione della presentazione di The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie (come riporta Business Insider), ammettendo: “A quanto pare, non ho molta fortuna con le scene dei titoli di coda. Perciò forse farei meglio a lasciar stare“.

L’attore ha inoltre svelato di aver girato una scena dei titoli di coda per King Arthur: Il potere della spada di Guy Ritchie, anche quella tagliata.

Cosa ne pensate delle parole dell’attore? Ditecelo nei commenti!

