Hocus Pocus: Bette Midler ha apprezzato il film solo anni dopo la sua uscita

In occasione dell’imminente arrivo del sequel (GUARDA IL NUOVO TRAILER), il produttore e co-soggettista di Hocus Pocus David Kirschner ha rivelato che al momento della sua uscita la co-protagonista Bette Midler non era affatto entusiasta del film.

Ecco perché:

Quando è uscito per la prima volta [Hocus Pocus], [Midler] non era particolarmente entusiasta. Aveva avuto recensioni negative e credo che si sia sentita un po’ in imbarazzo. E forse – lo dico solo io – forse si sentiva in imbarazzo per aver esagerato nel film. Ma credo che non si sia resa conto di quanto fosse brillante. La maggior parte dei critici pensava che fosse una cosa sciocca, esagerata e ridicola. Lei aveva davvero capito qualcosa che loro non avevano capito. Ma non sembrava particolarmente entusiasta del primo film se non anni dopo [la sua uscita].