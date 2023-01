Hugh Jackman invita l’Academy a boicottare “Good Afternoon” cantata da Ryan Reynolds in Spirited

Hugh Jackman ha dato inizio al 2023 con una richiesta diretta all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences in vista degli Oscar.

L’attore ha preso molto male una notizia legata a Spirited, il film arrivato su Apple TV+ con Ryan Reynolds e Will Ferrel:

Non fraintendetemi, ho adorato Spirited, è un film bellissimo e tutta la famiglia l’ha adorato. Amo Will [Ferrell], amo Octavia [Spencer]. Ovviamente ho fatto The Greatest Showman con Benji [Pasek] e Justin [Paul], sono incredibili e la loro musica è splendida. E “Good Afternoon“, che canzone! Ho riso per tutta la sua durata, è assolutamente geniale. Tuttavia, ho appena saputo che l’Academy ha messo nella sua shortlist “Good Afternoon” come miglior canzone.

Ha poi proseguito:

Ecco, Ryan Reynolds con una candidatura all’Oscar nella categoria miglior canzone renderebbe l’anno che ho davanti insopportabile. Davvero, anche perché devo trascorrere un anno a girare Wolverine e Deadpool con lui. E fidatevi, sarebbe impossibile, sarebbe un problema.

Il video si è chiuso con un appello:

Ve lo chiedo con il cuore in mano, non avvalorate Ryan Reynolds in questo modo. Vi prego.

But don’t get me wrong … pic.twitter.com/8ymOYUOq9m — Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 4, 2023

