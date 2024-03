Sono passati 10 anni anni da quando John Travolta fu protagonista di tormentone virale agli Oscar 2014.

L’attore, sul palco del Dolby Theatre, inspiegabilmente chiamò Idina Menzel a cantare Let it Go sul palco (che poi vinse un Oscar) presentandola come “Adele Dazeem” e suscitando un vero e proprio terremoto di meme online.

La cantante e attrice ha voluto commemorare l’anniversario con un video su TikTok.

“Ehi, Adele Dazeem, sono Idina Menzel. Volevo solo augurarti un buon compleanno. Ti mando tanto affetto ed energia positiva, ti auguro una giornata strepitosa” ha detto nel video.

Ecco il video della gaffe storica:

A seguire, invece, trovate un video tratto dall’edizione 2015 degli Oscar in cui Idina Menzel “si vendicò” contro John Travolta.

