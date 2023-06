Durante un’intervista per il podcast Smartless (come riporta Express), Idris Elba è tornato a parlare per l’ennesima volta del fan casting di James Bond, dicendosi lusingato ma al contempo anche abbattuto per alcune critiche.

“La verità è che sono così lusingato a riguardo. James Bond è uno di quei ruoli così ambiti, essere preso in considerazione per interpretarlo è stato come raggiungere la vetta” ha ammesso. “Ho trovato molto lusinghiero che in ogni angolo del mondo fossero felici dell’idea, a parte alcuni angoli di cui non voglio parlare. Quelli che non erano così entusiasti hanno reso il tutto disgustoso e scoraggiante, perché partivano da motivazioni razziste, perciò la conversazione è virata su sciocchezze e ho accusato il colpo“.

Abbiamo visto di recente Idris Elba in Luther: Verso l’inferno, il film che prosegue la storia della serie cult che è arrivato su Netflix il 10 marzo.

