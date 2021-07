Terminato il Festival di Cannes facciamo un bilancio su un’edizione particolarmente piena di film. Più opere in concorso, due nuove sezioni fuori concorso e poi gli italiani nelle sezioni parallele. Cannes nel 2021 ha alzato la quantità di film ma decisamente non la qualità, tuttavia nella grande massa si sono visti alcuni film memorabili.

Abbiamo già tirato un bilancio generale del festival (decisamente non positivo), considerando lo svolgimento, tutti i film presenti e la maniera in cui il festival ha riorganizzato le sue sezioni per rivedere le proprie priorità. Qui di seguito invece trovate uno schema di riassuntivo del meglio e del peggio visto, solo i film che a nostro parere si sono distinti in un senso o nell’altro.

Tutti gli altri che abbiamo visto e non sono in questa griglia sono nella zona grigia tra il bene e il male.

I MIGLIORI

I PEGGIORI

