Il 22 gennaio del 2004 usciva in Italia Il Signore degli Anelli – il Ritorno del Re, la pellicola conclusiva della trilogia di Peter Jackson che poi vinse ben 11 premi Oscar.

Per l’occasione, noi di BadTaste.it festeggeremo il ventennale ad Arcadia Cinema di Melzo, con una proiezione speciale del film nella gigantesca Sala Energia. L’evento inizierà alle 20:00 con un’introduzione di Andrea Francesco Berni e Gabriele Lingiardi, e il saluto esclusivo che ci è stato inviato nientemeno che da Richard Taylor, il genio degli effetti speciali che ha co-fondato il Weta Workshop e ha vinto cinque premi Oscar.

Condividiamo con voi il video che proietteremo questa sera, ricordandovi che ci sono ancora (pochi) biglietti disponibili.

In occasione dei 15 anni del film abbiamo ricordato dove ci trovavamo a dicembre del 2003, quando Il Ritorno del Re uscì nei cinema americani. Ecco un estratto, trovate l’articolo integrale in questa pagina.

Dicembre 2003. Avevo 19 anni, lavoravo in un call center per pagarmi l’università (proprio da quel call center avevo visto, a settembre, l’incredibile e attesissimo full trailer del Ritorno del Re), e anche per questo motivo non riuscii a organizzarmi per andare all’estero a vedere il film nonostante non stessi più nella pelle. Costretto ad aspettare gennaio, passai il mese di dicembre a seguire l’andamento al box-office della pellicola di Peter Jackson, cercando di spoilerarmi il meno possibile e pubblicando notizie e aggiornamenti sul forum di Caltanet dedicato alla saga e che frequentava, tra gli altri, anche un certo Francesco Alò. Quando finalmente arrivò il 22 gennaio, Il Ritorno del Re si avvivava a diventare uno dei maggiori incassi di sempre negli Stati Uniti e nel mondo, e aveva vinto già diversi premi della critica dando il via a una stagione dei premi che poi l’avrebbe incoronato agli Oscar. Mi organizzai con alcune amiche per partecipare alla maratona organizzata da Medusa a Cerro Maggiore (Milano): per l’occasione io e mio fratello realizzammo due cotte di maglia (utilizzando degli anelli ricavati da alcuni tubi rigidi da irrigazione), dei mantelli e degli elmi in cartapesta e ci vestimmo da Rohirrim. Passammo la giornata in sala, rivedendo i primi due episodi in versione estesa (li sapevamo letteralmente a memoria, avendoli visti prima una decina di volte ciascuno al cinema e poi innumerevoli volte l’extended edition in dvd) e poi, freschi come se fossimo appena entrati al cinema, toccò all’anteprima del Ritorno del Re. Ricordo l’emozione fortissima, un’emozione durata oltre tre ore, e la commozione di quel (lunghissimo) epilogo che non rappresentava solo la fine della trilogia di Peter Jackson, ma anche la fine del lunghissimo viaggio di un gruppo di persone che si erano conosciute su un forum e che pochi mesi più tardi, a settembre, avrebbero contribuito ad aprire il sito di cinema su cui vi trovate ora…