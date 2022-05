Fino a qualche ora fa le stime parlavano di 85 milioni di dollari venerdì per, ma gli incassi del cinecomic dei Marvel Studios sono ancora più alti del previsto: ieri il film ha infatti raccolto ben 90 milioni di dollari. Il primo film nel 2016 incassò 85 milioni nel suo intero primo weekend. La cifra include come sempre anche le anteprime di giovedì, che ammontano a 36 milioni di dollari, ma si tratta comunque di una cifra spettacolare: il settimo miglior giorno d’esordio di sempre, sopra gli 89.6 milioni di dollari di(il record storico sono i 157 milioni di).

A questo punto, le nuove proiezioni sul weekend parlano di una forbice tra i 195 e i 205 milioni di dollari entro domenica sera, molto dipenderà da quanto frontloaded è il film (non troppo, a giudicare dalla propozione tra le anteprime e l’incasso di venerdì) e da quanto quel punteggio CinemaScore B+ di cui parlavamo in questo articolo potrebbe riflettere il passaparola più o meno negativo.

Doctor Strange 2: gli incassi internazionali di venerdì 6 maggio

Continua anche la corsa del cinecomic al box-office internazionale. Venerdì Doctor Strange nel multiverso della follia ha raccolto 53.6 milioni di dollari (contro i 67.2 di Spider-Man: No Way Home nello stesso giorno), salendo a 139.3 milioni di dollari in tre giorni. Di questo passo, entro domenica sera il film potrebbe superare i 450 milioni di dollari, puntando magari ancora più in alto.

Le soddisfazioni maggiori finora le sta dando in Corea del Sud (19.6 milioni fino a venerdì), Regno Unito (12 milioni), Messico (11.6 milioni), Brasile (7.7 milioni) e Giappone (6.7 milioni fino a venerdì). In Italia, come noto, ieri è salito a 4.5 milioni di euro complessivi.

Per quanto riguarda le prime proiezioni sul sabato in Asia, in Corea del Sud il film oggi ha raccolto altri 5.2 milioni di dollari (con un buon incremento sul venerdì) salendo a 24.7 milioni di dollari.

Fonte: Deadline