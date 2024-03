È Dune: Parte Due a guidare la classifica del weekend in Italia: in quattro giorni i cinema nazionali hanno raccolto quasi 6.9 milioni di euro, un dato in crescita rispetto ai 5.4 milioni di un anno fa ma ancora in forte calo rispetto agli anni pre-pandemici.

Il film di Denis Villeneuve incassa altri 2.1 milioni di euro, con un’ottima tenuta rispetto alla settimana scorsa e un totale di 6.7 milioni di euro. Il primo film chiuse la sua corsa a 7.5 milioni di euro nel 2021, questo seguito lo supererà abbondantemente e potrebbe puntare a superare i 10 milioni complessivi (sarebbe il primo film del 2024 a farlo, è già il terzo incasso dell’anno).

Apre al secondo posto Un altro ferragosto, con 846 mila euro in quattro giorni: come previsto, sabato e domenica il film di Paolo Virzì ha accelerato il passo, anche se non si tratta di un risultato straordinario. Siccità, nel settembre 2022, aveva chiuso il suo primo weekend con circa 560 mila euro.

Tiene benissimo al terzo posto La zona d’interesse, con altri 693 mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro: in questi giorni approfitterà dei due Oscar di ieri notte.

Al quarto posto Bob Marley – One Love incassa altri 327 mila euro e sale a 2.7 milioni di euro, seguito da La sala professori con 317 mila euro (una crescita del 30%) e un totale di 624 mila euro.

L’altra nuova uscita in top-ten è il documentario Kina e Yuk alla scoperta del mondo, al nono posto con 179 mila euro.

Da notare infine che Povere creature! incassa altri 188 mila euro, portandosi a 8.6 milioni di euro a pochi giorni dal lancio su Disney+.

INCASSI ITALIA 7-10 MARZO 2024

Dune – Parte 2: 2.111.247 euro; totale 6.743.723 euro Un Altro Ferragosto: 846.198 euro; totale 846.894 euro La Zona di Interesse: 693.428 euro; totale 2.810.355 euro Bob Marley – One Love: 327.258 euro; totale 2.715.726 euro La Sala Professori: 317.200 euro; totale 624.090 euro Emma e il Giaguaro Nero: 315.242 euro; totale 1.489.975 euro Past Lives: 217.142 euro; totale 2.976.692 euro Povere Creature!: 188.466 euro; totale 8.627.634 euro Kina e Yuk alla Scoperta del Mondo: 179.117 euro; totale 179.117 euro C’è Ancora Domani: 174.994 euro; totale 36.569.595 euro

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate