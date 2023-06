Calano gli incassi italiani rispetto al weekend precedente: complessivamente sono stati raccolti 3.4 milioni di euro complessivi, -9% rispetto a una settimana fa ma +42.7% rispetto a un anno fa e +8.2% rispetto alla media dello stesso weekend nel triennio pre-pandemico.

Elemental, il nuovo film dei Pixar Animation Studios, apre al primo posto con 1.4 milioni di euro (1.7 milioni in cinque giorni), il doppio di quanto raccolse Lightyear un anno fa. Toy Story 4 nel giugno del 2019 debuttò con circa due milioni di euro.

Al secondo posto troviamo The Flash, che in proporzione rispetto agli USA tiene meglio ma incassa comunque 470 mila euro, un dato poco incoraggiante. Complessivamente il cinecomic ha superato i due milioni di euro.

Al terzo posto Spider-Man: Across the Spider-Verse incassa altri 310 mila euro, portandosi a 5.8 milioni di euro complessivi. Apre al quarto posto Fidanzata in affitto, con 261 mila euro e un totale di 293 mila euro in cinque giorni. Chiude la top-five Transformers: il risveglio, con 212 mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite segnaliamo Un matrimonio mostruoso, con 93 mila euro e un totale di 106 mila euro in cinque giorni: ricordiamo che i film italiani ed europei hanno un prezzo del biglietto “calmierato” a 3.5 euro per tutta l’estate.

INCASSI WEEKEND 22-25 GIUGNO 2023

Elemental – 1.450.897 euro / Totale: 1.743.427 euro The Flash – 470.586 euro / Totale: 2.047.875 euro Spider-Man: Across the Spider-Verse – 310.560 euro / Totale: 5.786.429 euro Fidanzata in Affitto – 261.621 euro / Totale: 293.347 euro Transformers – Il Risveglio – 212.305 euro / Totale: 2.472.326 euro La Sirenetta – 192.831 euro / Totale: 11.607.072 euro Un Matrimonio Mostroso – 93.587 euro / Totale: 106.696 euro Emily – 81.118 euro / Totale: 132.290 euro Rapito – 57.579 euro / Totale: 1.577.282 euro Fast X – 49.076 euro / Totale: 11.757.281 euro

