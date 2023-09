Dieci giorni fa, Oppenheimer, l’ultima pellicola di Christopher Nolan, batteva It: Capitolo 1 di Andy Muschietti diventando, ufficialmente, il quinto maggiore incasso di sempre nella classifica dei film che, negli Stati Uniti, hanno ottenuto il rating Vietato ai minori.

Ora, con quasi 853 milioni di dollari incassati worldwide, Oppenheimer ha battuto – chiaramente senza tenere conto dell’inflazione – anche Matrix Reloaded e i due Deadpool con Ryan Reynolds salendo fino alla seconda posizione. Al primo posto resiste ancora Joker di Todd Phillips, con 1 miliardo e 66 milioni di dollari d’incasso (via The Numbers).

Una curiosità molto interessante, per quel che concerne lo specifico dei 310 milioni che Oppenheimer ha raccolto nei soli Stati Uniti, arriva grazie all’intervento fatto dal CEO di IMAX Rich Gelfond al noto podcast The Town con Matthew Belloni (lo trovate su Spotify). Il dirigente spiega che nonostante le 400 sale IMAX presenti in nordamerica rappresentino circa l’1% del numero totale dei cinema presenti in quel territorio, il 30% del box-office del film è arrivato proprio dalle strutture del circuito.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer nella nostra scheda.

Ovviamente continueremo a monitorare l’andamento degli incassi della pellicola anche nelle settimane a seguire.

