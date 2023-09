Nei giorni scorsi, James Gunn si è nuovamente sottoposto a un botta e risposta coi fan su Threads, per chiarire alcuni dubbi sul DC Universe. Il cineasta, lo ricordiamo, lo scorso anno è diventato capo insieme a Peter Safran dei DC Studios, mettendo in cantiere una serie di nuovi progetti, tra cui la serie animata Creature Commandos e il film Superman: Legacy, di cui sarà regista. Mentre tra i fan vige ancora una certa confusione, Gunn ha specificato con quali titoli partirà ufficialmente il nuovo corso e che comunque troveremo qualche punto di contatto con quelli passati. Ecco le sue parole:

Non c’è nulla di canonico fino a Creature Commandos l’anno prossimo – una sorta di aperitivo del DCU – e poi [ci sarà] un’immersione più profonda nell’universo con Superman: Legacy. È un impulso molto umano quello di voler capire sempre tutto, ma penso che sia giusto essere confusi su ciò che sta accadendo nel DCU dal momento che nessuno ha ancora visto nulla del DCU. E sì, alcuni attori interpreteranno personaggi che hanno interpretato in altre storie e alcuni punti della trama potrebbero essere coerenti con i punti della trama delle decine di film, serie e progetti animati che sono stati realizzati dalla DC in passato. Ma nulla è canonico fino a Creature Commandos e Superman: Legacy.

Tre sono in particolare i volti che rivedremo: “Xolo Maridueña continuerà a interpretare Blue Beetle, Viola Davis Amanda Waller [personaggio introdotto in Suicide Squad] e John Cena di Peacemaker“.

Creature Commandos è il primo tassello dell’annunciata saga Chapter 1: Gods and Monsters del DCU, dove ritroveremo come doppiatori Viola Davis nel suo ruolo di Amanda Waller e, insieme a lei, Frank Grillo, Maria Bakalova e David Harbour. Inoltre, la Davis sarà protagonista della serie live-action Waller, in arrivo su Max. L’uscita di Superman: Legacy è invece prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana. Nel cast David Corenswet nei panni di Clark Kent e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane.

Cosa ne pensate delle parole di James Gunn sul DCU? Lasciate un commento!

FONTE: Threads

Classifiche consigliate