James Gunn spiega le principali differenze fra il Dc Universe e il Marvel Cinematic Universe

Fino a maggio, James Gunn dovrà necessariamente lavorare sia al Marvel Cinematic Universe – c’è in uscita il terzo Guardiani della Galassia – che supervisionare i vari progetti del DC Studios insieme a Peter Safran. Terminati gli impegni per il film di Star-Lord and co. sarà pronto a concentrarsi al 100% sul mondo della Dc Comics.

Alla luce della sua esperienza con il Marvel Cinematic Universe, James Gunn ha potuto spiegare alla stampa nel corso dell’incontro che ha accompagnato l’annuncio dei primi progetti dei DC Studios come questi si differenzieranno dalle pellicole di Kevin Feige and co.

Un sacco di gente è convinta che si tratterà di una Marvel 2.0 e, in tutta onestà, ho imparato un sacco di roba alla Marvel. Ma penso che ci saranno molte differenze. Una delle ragioni per cui amo davvero la DC è che è davvero un altro universo, un mondo alternativo. Sai, generalmente con la Marvel hai a che fare con New York, Chicago, San Francisco e poi ci sono altri posti del mondo che, però, sono luoghi di finzione. Nell’universo DC ci sono Metropolis e Gotham, Themyscira e Atlantis e Bialya, un vero e proprio universo di finzione ed è questo il mondo che stiamo creando. Ci stiamo per addentrare in un mondo dove i supereroi esistono e sono esistiti per diverso tempo in una forma o nell’altra.

Poi aggiunge:

Racconteremo una grande storia centrale che è [come nell’MCU]… a eccezione del fatto che è tutto molto più pianificato rispetto alla Marvel degli esordi perché abbiamo un gruppo di scrittori che sta lavorando per elaborare completamente quella storia. Ma intendiamo anche creare un universo in cui, come in Guerre Stellari, ci sono ere diverse, luoghi e cose differenti. O come in Game of Thrones in cui i personaggi sono più moralmente complessi

