Jamie Lee Curtis ha molto a cuore la promozione del suo nuovo film, che la vede affiancare nel cast la protagonista Michelle Yeoh: così a cuore che ha deciso di prendere di mirasui social, scherzando poi sul fatto che per questo non verrà mai coinvolta in un film Marvel.

Everything Everywhere All At Once è un film prodotto dallo studio indipendente A24 e diretto dai Daniels (Dan Kwan e Daniel Scheinert): uscito in distribuzione limitata sei settimane fa, ha scalato la classifica americana arrivando a una distribuzione massima di 2.200 cinema (la metà del lancio di un grande blockbuster) e arrivando a incassare quasi 40 milioni di dollari (il traguardo verrà tagliato questo weekend). Si tratta di una cifra veramente notevole non solo per una piccola produzione come questa, ma anche per lo studio A24 e, in generale, è un bel segnale per il cinema indipendente che sta faticando moltissimo a incassare al cinema da quando la pandemia ha allentato la morsa e il pubblico ha iniziato a tornare in sala.

Jamie Lee Curtis ha quindi deciso di trasformare l’uscita di Doctor Strange nel multiverso della follia in una vera sfida tra Davide e Golia, e ha deciso di prendersela direttamente con il film Marvel:

Sono solo io? Non vi sembra STRANGE che il nostro piccolo film, che è riuscito e continua a essere il primo film in America ed è VERAMENTE MERAVIGLIOSO, e batte in meraviglia qualsiasi film Marvel facciano uscire, venga copiato da un film Marvel con un poster praticamente identico? È una di quelle faide su internet? Tutto quello che posso dire è che noi SPACCHEREMMO in un Tuttinfamiglia con gli estranei di Doctor Strange.

ALLARME VERITÀ – Everything Everywhere All At Once è MERAVIGLIOSO! Ha un cuore pulsante ed effetti visivi INCREDIBILI, interpretazioni STRAORDINARIE e COMBATTIMENTI BESTIALI FANTASTICI… Ed è costato MENO dell’intero catering di un film come Doctor Strange o di qualsiasi altro film Marvel. Competitiva? Cazzo SÌ. Non ero capo cheerleader al liceo per niente. E p.s. il nostro film ha una scena di combattimento con un dildo di dinamite così come una danza d’accoppiamento con un hotdog in mano e rocce molto erotica. #immaginononsaromaiinunfilmMarvel

Ironicamente, nelle ore successive un sito ha pubblicato il rumour secondo cui Jamie Lee Curtis sarebbe coinvolta segretamente nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3, le cui riprese si sono appena concluse, ma James Gunn si è affrettato a smentire:

Nope. — James Gunn (@JamesGunn) May 7, 2022

In Italia Everything Everywhere All At Once non ha ancora una data di uscita. Ecco il trailer: