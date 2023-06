Il press-tour fatto da Jennifer Lawrence per Fidanzata in affitto (LEGGI LA RECENSIONE) si sta rivelando un vulcano in piena eruzione di aneddoti più o meno stravaganti.

Categoria in cui rientra appieno quello che ha raccontato durante la sua apparizione al “Watch What Happens Live” con Andy Cohen. L’argomento della discussione verte, a un certo punto, su Madre!, la pellicola di Darren Aronofsky uscita nel 2017 in cui Jennifer Lawrence ha recitato di fianco a colleghi e colleghe quali Javier Bardem e Michelle Pfeiffer. Un’opera che è stata realizzata mentre l’attrice lanciata da Hunger Games e X-Men: L’inizio frequentava il regista anche fuori dal set.

Parlando con Andy Cohen, ha spiegato che, ancora oggi, non comprende pienamente Madre! nonostante l’intima conoscenza della sceneggiatura.

Cohen a un certo punto della chiacchierata le domanda:

Su una scala che va da uno a completamente confusa quanto hai capito del tuo film Madre!?

A cui risponde:

Sarò del tutto onesta. Beh, sai, andavo a letto col regista così avevo una CliffNotes (si tratta di una popolare linea di guide per lo studente disponibili in America, ndr.). Per cui direi… cinque? O magari quattro. Ma se qualcuno avesse bisogno di una qualche dritta per capire i film che fa… sapete cosa fare!

Osservazione a cui Cohen ribatte con un’altra domanda:

Andare a letto col regista?

Che riceve un ironico “Sì” come risposta da parte della star.

FONTE: via IndieWire

