Jeremy Renner condivide il messaggio del suo nipotino Auggie: “Sono fortunato che mio zio sia vivo”

Jeremy Renner ha pubblicato tra le sue sue storie su Instagram una tenera lettera mandatagli dal suo nipotino Auggie dopo il drammatico incidente di cui è rimasto vittima il 1 gennaio.

Potete leggerla qui di seguito:

Sono molto fortunato perché mio zio è occhio-di-falco (ke è 1 degli Avengers). Sono anche molto fortunato che mio zio sia vivo dopo il suo incidente.

Tra poche settimane su Disney+ arriverà Rennervations, docu-reality con l’interprete di Occhio di Falco nei film dei Marvel Studios.

La serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di sempre di Jeremy per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità.

Fonte: Screenrant