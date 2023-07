Dallo scorso ottobre, James Gunn e Peter Safran sono a capo della neonata divisione Warner battezzata DC Studios. In occasione del San Diego Comic-Con, Jim Lee, presidente e direttore creativo della DC Comics, ha concesso un’intervista a THR, in cui ha condiviso il proprio entusiasmo per la parternship con il regista di Guardiani della Galassia.

Ecco le sue parole:

È fantastico avere come partner Peter e James, in particolare James. È un fan dei fumetti fin da bambino e conosce a fondo la nostra mitologia, e avere questo tipo di alleato nell’ambito dei live-action ci permette di sfruttare davvero quello che sta facendo e di commercializzare e vendere i fumetti a nuovi lettori. Si tratta di persone interessate ai suoi film, ai suoi show televisivi; se vogliono fare un approfondimento su questi personaggi, James li indirizza verso i fumetti.

Vi ricordiamo che lo scorso gennaio Gunn e Safran hanno annunciato i primi dieci titoli del nuovo corso dei Dc Studios, un viaggio che partirà con Superman: Legacy (scritto e diretto dallo stessi Gunn). L’uscita del film è prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana.

