In un’intervista con Digital Spy, Ian McShane ha avuto modo di riflettere sul finale di John Wick 3 – Parabellum (LEGGI LA RECENSIONE).

Nel terzo capitolo del franchise, il suo personaggio, Winston, spara al protagonista (Keanu Reeves), facendolo cadere dal tetto dell’hotel Continental. Una mossa alquanto sorprendente, dato che l’uomo era sempre stato dalla parte di Wick. Ecco invece l’interpretazione che ne dà l’attore:

Cerca di fare del suo meglio, tranne alla fine di John Wick 3, quando spara a John. Voglio dire, direi che sapeva che indossava un giubbotto antiproiettile, quindi gli ha sparato deliberatamente. Ma, voglio dire, perché metterlo in dubbio? Sta agendo nell’interesse della Gran Tavola o di John? Questa volta, quando il mondo di Winston viene messo sottosopra in 20 minuti di film dalle cose che accadono all’inizio, è veramente alle spalle di John. Ma alla fine, lo è o non lo è? Non lo so. È una cosa positiva. Qual è il suo rapporto con John? È vicino a lui. Ma è davvero legato a lui? Non si sa. Credo che questo sia un aspetto che, senza sbatterci troppo la testa, rende fluido il tipo di relazione.