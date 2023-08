Che il finale di John Wick 4 non andasse inteso in senso troppo “drastico” l’abbiamo capito da quando il film è diventato il capitolo di maggior successo della saga (anche se è stato il più costoso) generando immediatamente dei palesi ripensamenti in seno sia alla Lionsgate che “in casa” del regista Chad Stahelski e del protagonista Keanu Reeves.

Già a fine marzo, si parlava di come il finale ambiguo di John Wick 4 non precludesse in alcun modo la possibilità di un quinto film e, in seguito, di come quello alternativo decisamente più diretto, in cui durante il funerale, si capiva che il personaggio di Keanu Reeves era ancora vivo e vegeto, sia stato tagliato dal montaggio della pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ed è proprio di questo “finale scartato” di John Wick 4 che ha discusso Chad Stahelski nella chiacchierata fatta all’Happy, Confused podcast. Josh Horowitz gli ha domandato se avessero davvero girato una scena del funerale in cui si vedeva John Wick in piedi sopra al suo sepolcro.

Sì. Abbiamo letteralmente girato qualcosa di poco ispirato come quello. Ma sai, più esperienza di regia acquisisci più sicurezza finisci per avere e diventi un po’ più adulto invece di… Sai, il mio istinto normale sarebbe fare una scenata, minacciare, distruggere, gettare le cose e rompere tutto. Ma col tempo impari anche, osservando il pubblico, che non sai mai quale sarà l’effetto emotivo, quindi sono sempre felice fare delle prove, ma quando sai che hai tempo, soldi e possibilità di ricerca, devi perseguire ciò in cui credi. L’abbiamo fatto in un modo e poi le persone intorno a noi hanno chiesto “Cosa accadrebbe se proviamo a farlo vedere ancora vivo?”. Avevo un po’ di tempo a disposizione. Avremmo girato quella scena, solo una ripresa che rivela John ancora vivo, e la mia unica condizione di poter fare delle proiezioni test con entrambe le versioni. Volevo testare il pubblico. Nel mio cuore sapevo quale fosse la strada giusta da seguire, ma ho pensato “Al diavolo, proviamolo e vediamo”. Lo abbiamo testato e abbiamo ottenuto una reazione così intensa dal pubblico. Era come se non fossimo nemmeno arrivati ai titoli di coda, è stato tutto molto Hollywoodiano.

I quattro lungometraggi di John Wick hanno incassato 1,018 miliardi di dollari a fronte di un budget cumulativo di 210 (fonte: The Numbers)

